Cachorrinha Aisha, treinada para salvar vidas, é vendida por mais de R$ 420 mil

Um adestrador de cães vendeu uma fêmea, da raça border collie, pelo equivalente a mais de R$ 420 mil, para uma família dos Estados Unidos. Mas Aisha não é uma cachorrinha comum. Ela é um animal de apoio, ou de assistência. Eles são extremamente treinados para ajudar pessoas que precisam de algum tipo de ajuda especial, por questões de saúde, física ou mental. Com a venda, a Aisha passou a ser considerada o cão de apoio mais caro do mundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!