Cantor sertanejo é preso por fraudar plataformas musicais de streaming

Um cantor sertanejo foi preso depois de montar um esquema de apropriação ilegal de músicas, publicadas ilegalmente nas plataformas digitais. Everton Matos também criou um sistema de execução dessas músicas com robôs para gerar falsos sucessos. Essa foi a primeira prisão no Brasil por fraudes em streaming musical. O Domingo Espetacular mergulhou nesse universo para entender como esse tipo de crime gera prejuízos bilionários para compositores, artistas, gravadoras e outras empresas do setor.