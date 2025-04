Caso Bruna: estudante é assassinada a caminho de casa, e suspeito aparece morto

Bruna Oliveira da Silva. Mais uma vítima da violência nas ruas da maior cidade do Brasil. A estudante, de 28 anos, foi morta depois de sair de uma estação de metrô, na zona leste de São Paulo. O Domingo Espetacular refaz os últimos passos de Bruna Oliveira antes do encontro fatal. Afinal, o que fazer para se defender nessas situações?



