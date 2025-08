Cidade-fantasma: polícia prende dois suspeitos de expulsar moradores no interior do Ceará

Nesta semana, foram presos dois suspeitos de ligação com o tráfico de drogas em uma comunidade no interior do Ceará. Um homem de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi localizado em um imóvel em São Paulo, onde estava escondido. Ele é apontado como responsável por ameaçar e ordenar a expulsão de moradores de Uiraponga, a 140 quilômetros de Fortaleza. O outro suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo, munições e celulares.



