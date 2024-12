Como funciona o trabalho das 'mulas do tráfico'? Acompanhe, no Domingo Espetacular

O Domingo Espetacular apresenta uma entrevista com Luana Piovani, que discute sua vida em Portugal e seus planos para 2025. O programa também exibe imagens exclusivas do trabalho das mulas do tráfico, que transportam drogas no estômago. Além disso, há atualizações sobre o caso de Gerardo Rodrigues, um homem preso por liderar uma quadrilha de roubo a bancos; ele foi condenado à prisão e posteriormente solto. Acompanhe, a partir das 19h45, na tela da RECORD!