Corpo de jovem morta pelo marido é encontrado dentro de geladeira

Um homem foi preso pela morte da ex-mulher, de 22 anos, no Rio de Janeiro. A jovem colocou um fim no casamento depois de um histórico de uma série de agressões. No entanto, Myllena não teve nem tempo de tentar reconstruir a vida. Cerca de 20 dias depois de mudar para uma casa nova, ela acabou assassinada pelo ex-marido, na frente dos filhos pequenos. O corpo dela foi encontrado dentro de uma geladeira.