Criança brasileira morre e mãe fica em estado grave após atropelamento no Canadá

O drama de uma família brasileira, no Canadá. Uma criança de quatro anos morreu e a mãe está internada em estado grave, depois de serem atropeladas por um ônibus. O Domingo Espetacular conversou com a família das vítimas. As autoridades locais investigam o caso e não descartam a possibilidade de crime.



