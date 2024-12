Os bastidores de um crime quase perfeito. O gerente de um banco tirou quase R$ 1,5 milhão da agência onde trabalhava sem levantar suspeitas. Ele e a mulher planejavam pegar o dinheiro e fugir do Brasil. No meio do caminho, um detalhe curioso acabou chamando a atenção da polícia e o plano foi por água abaixo.