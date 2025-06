Crimes virtuais: Jovem tem dados vazados e vinculados a sites de conteúdo adulto

Quais são os limites do ciúme? Quando esse sentimento pode ser doentio e até criminoso? O Domingo Espetacular conta o caso de uma jovem de 24 anos que teve os dados vazados e vinculados à páginas de conteúdo adulto. O Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Paraná descobriu que a responsável pelo crime foi uma estudante de Pedagogia, de 22 anos, que seria a atual parceira de seu ex-namorado.



