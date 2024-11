Cúpula do G20 se reúne a partir desta segunda (18); veja o que esperar do Brasil no evento

O encontro dos líderes das 20 maiores economias do mundo - o G20 - começa nesta segunda (18). Presidentes de diversos países já desembarcaram no Rio de Janeiro, como Xi Jinping (China) e Emmanuel Macron (França). Também neste domingo, Lula se encontrou com prefeitos de todo o mundo e recebeu uma lista de pedidos de investimentos para cidades em diversos países. O Brasil deve apresentar à cúpula do G20 as propostas de medidas de combate à fome e à pobreza, transições energéticas e de reforma das instituições de governança global.