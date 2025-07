Diogo Jota e André Silva são homenageados após tragédia na Espanha

Após um acidente de carro na Espanha, os jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva foram enterrados neste sábado (5). O luto tomou conta do mundo do futebol, com homenagens em Gondomar, cidade natal dos jogadores, e no estádio Anfield, casa do Liverpool. Flores, camisas e mensagens emocionaram os presentes, destacando a carreira de Diogo Jota no Liverpool e a união dos torcedores neste momento de perda. A cerimônia de despedida foi realizada de forma privada pela família.



