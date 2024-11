Documentário do PlayPlus conta a paixão dos torcedores rubro-negros pelo Flamengo

O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. A final contra o Atlético Mineiro foi decidida neste domingo (10) em Belo Horizonte (MG). O ponta-direita Gonzalo Plata marcou o único gol da partida. A vitória só possível com a força da torcida. O novo documentário produzido pela RECORD conta história da paixão dos torcedores rubgro-negros. Com depoimentos exclusivos da torcida e ídolos, Meu País Chamado Flamengo já está disponível na plataforma do PlayPlus.