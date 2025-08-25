Domingo Espetacular conversa com influenciadores atingidos por carro em restaurante nos EUA

Nos Estados Unidos, um casal de influenciadores passou por um susto, um tanto quanto, indigesto. Patrick e Nina gravavam um vídeo em um restaurante, quando um carro, literalmente, atravessou a parede de vidro do estabelecimento e atingiu os dois. A equipe do Domingo Espetacular foi até Houston, no Texas, onde os dois fazem sucesso com avaliações sobre a comida dos restaurantes locais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!