Domingo Espetacular revela rotina de exploração infantil na Amazônia

O Domingo Espetacular foi até a Amazônia para mostrar a rotina de exploração infantil, no coração da maior floresta tropical do planeta. No meio da mata, crianças trocam os brinquedos por facões e se arriscam fazendo espetos para churrasco que são vendidos nas grandes cidades. Os espetos são produzidos há pelo menos cinco décadas pelos ribeirinhos. A atividade passa de geração para geração. É conhecida por ser muito trabalhosa e render pouco dinheiro. Em 2010, o repórter investigativo do núcleo especial de jornalismo da RECORD, Lumi Zúnica, denunciou o trabalho infantil na fabricação artesanal de espetos. 15 anos depois, pouca coisa mudou: há poucas escolas, as lanchas escolares sofrem com falta de gasolina e apesar do solo ser fértil, eles não têm condições de plantar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!