Domingo Espetacular traz denúncia que envolve menores de idade e o tráfico de drogas

Depois da polêmica em torno da adultização de crianças, na internet, o Domingo Espetacular traz uma denúncia que envolve menores de idade e o tráfico de drogas. Veja imagens impressionantes de crianças e adolescentes obrigados a viver em um ambiente de ostentação e violência. Eles ostentam fuzis, treinam tiros, patrulham comunidades. São conhecidos como os "soldados do tráfico". Cada vez mais jovens, frágeis e ameaçadores, mas sem noção das consequências.



