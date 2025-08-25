Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Domingo Espetacular traz denúncia que envolve menores de idade e o tráfico de drogas

Crianças são exploradas em atividades criminosas nas comunidades cariocas

Domingo Espetacular|Do R7

Depois da polêmica em torno da adultização de crianças, na internet, o Domingo Espetacular traz uma denúncia que envolve menores de idade e o tráfico de drogas. Veja imagens impressionantes de crianças e adolescentes obrigados a viver em um ambiente de ostentação e violência. Eles ostentam fuzis, treinam tiros, patrulham comunidades. São conhecidos como os "soldados do tráfico". Cada vez mais jovens, frágeis e ameaçadores, mas sem noção das consequências.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Crianças
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.