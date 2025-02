Dono de ONG é acusado de expor vítimas carentes nas redes sociais e abusar delas em troca de comida

Uma investigação exclusiva revela como agiam os integrantes de uma ONG, que deveria acolher pessoas carentes. As vítimas eram expostas nas redes sociais em uma espécie de "reality show de horrores”. O líder da organização é Cid Marcos Bastos, também conhecido como Pai Marcos. Ele é acusado de organização criminosa, maus-tratos, lavagem de dinheiro e abuso sexual, em troca de comida e itens de higiene pessoal. As pessoas em situação de vulnerabilidade eram usadas como atores involuntários, em esquema que pode ter movimentado cerca de R$ 20 milhões.



