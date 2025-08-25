Em vídeo, Flávio Bolsonaro conta que mãe e avós foram feitos reféns em assalto em Resende (RJ)
Familiares do senador foram feitos reféns por algumas horas na cidade localizada no Sul Fluminense
Flávio Bolsonaro disse neste domingo (24) que a mãe e os avós foram feitos reféns durante um assalto na cidade de Resende, no Sul Fluminense, a 170 km do Rio de Janeiro. O vídeo foi postado nas redes sociais do senador e mostra a casa toda revirada. Segundo Flávio, “'foi mais de uma hora de terror com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva” e que “como não havia dinheiro na casa, os bandidos roubaram alguns anéis e o carro do avô”. O caso está sendo investigado pela delegacia de Resende. Uma perícia foi feita na residência da família. As vítimas não ficaram feridas e já prestaram depoimento. O carro roubado foi abandonado pelos bandidos e recuperado, horas depois, pela Polícia Militar. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Ele escreveu: "Na manhã de hoje, bandidos invadiram a casa dos meus avós, um casal de mais de 80 anos de idade, indefesos, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe Rogéria também estava lá". O político, que hoje vive nos Estados Unidos, cobrou uma resposta para o crime. "Fica aqui o meu apelo. Eu espero que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro façam um bom trabalho e peguem esses criminosos".
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas