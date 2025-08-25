Em vídeo, Flávio Bolsonaro conta que mãe e avós foram feitos reféns em assalto em Resende (RJ)

Flávio Bolsonaro disse neste domingo (24) que a mãe e os avós foram feitos reféns durante um assalto na cidade de Resende, no Sul Fluminense, a 170 km do Rio de Janeiro. O vídeo foi postado nas redes sociais do senador e mostra a casa toda revirada. Segundo Flávio, “'foi mais de uma hora de terror com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva” e que “como não havia dinheiro na casa, os bandidos roubaram alguns anéis e o carro do avô”. O caso está sendo investigado pela delegacia de Resende. Uma perícia foi feita na residência da família. As vítimas não ficaram feridas e já prestaram depoimento. O carro roubado foi abandonado pelos bandidos e recuperado, horas depois, pela Polícia Militar. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Ele escreveu: "Na manhã de hoje, bandidos invadiram a casa dos meus avós, um casal de mais de 80 anos de idade, indefesos, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe Rogéria também estava lá". O político, que hoje vive nos Estados Unidos, cobrou uma resposta para o crime. "Fica aqui o meu apelo. Eu espero que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro façam um bom trabalho e peguem esses criminosos".



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!