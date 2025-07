Empresário é assassinado em Guarulhos (SP) enquanto dirigia carro de luxo

Rodrigo Ponce ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, mas também mostrava um lado familiar. Em um dos registros deixados, o empresário aparece presenteando o pai com um caminhão. Dono de uma empresa de transportes e terraplanagem, Rodrigo foi sepultado na manhã deste domingo (6). No sábado (5), no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, o empresário foi assassinado enquanto dirigia um carro de luxo. Câmeras de segurança registraram a movimentação de dois suspeitos em motos.



