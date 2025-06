Empresário italiano é preso acusado de tortura, agressão e violência sexual contra mulheres

Andrea Ciaccio, italiano de 52 anos, vive no Brasil há mais de duas décadas e se apresentava como uma pessoa influente no mundo da moda. Ele dizia ter conexões com Naomi Campbell, Kate Moss e outras celebridades. Mas nos bastidores de sua vida de luxo, surgem acusações graves: vítimas relatam estupros, sessões de espancamento, cárcere privado e ameaças. O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo à casa onde os crimes teriam acontecido e a um vídeo que mostra Ciaccio agredindo uma mulher a socos. Andrea foi preso, mas, segundo o advogado de duas vítimas, elas continuam sendo ameaçadas mesmo após a prisão.



