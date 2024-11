Exclusivo: saiba como funciona o mercado clandestino de barbatanas de tubarão

Os do Domingo Espetacular repórteres revelam um crime ambiental que acontece em alto mar e movimenta um mercado clandestino de barbatanas de tubarão. Uma ação cruel, onde o animal é mutilado vivo, para abastecer restaurantes especializados em comidas exóticas. Um prato com a barbatana do tubarão pode custar quase R$ 3 mil e o Brasil entrou na rota do contrabando internacional.