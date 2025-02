Falsa loja de autopeças aplica golpes e causa prejuízo milionário a vítimas

Um site de compras, com preço bom e entrega rápida. De primeira, parece um bom negócio. O problema é que uma quadrilha se apropriou do nome e do site de uma loja de peças para carros, famosa em São Paulo, e passou a aplicar golpes. Os estelionatários fizeram vítimas por todo o Brasil. Os criminosos venderam R$ 6 milhões em peças de veículos que nunca existiram.