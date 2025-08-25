Falsos entregadores espalham terror nas ruas com assaltos violentos e até assassinatos

Cresce o número de crimes cometidos por falsos entregadores em grandes cidades brasileiras. Usando mochilas de empresas famosas e circulando de moto, eles se aproximam sem levantar suspeitas. Os criminosos escolhem vítimas vulneráveis e agem com extrema violência. A facilidade de adquirir mochilas falsificadas e a falta de controle sobre quem realmente faz entregas agravam o problema. Enquanto não há uma solução para o problema, a população vive em alerta e os trabalhadores do setor sofrem as consequências.



