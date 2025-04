Família busca justiça após adolescente morrer em acidente de trânsito no Paraná

Um casal enfrenta a dor de perder o filho de 14 anos em um acidente automobilístico no Paraná. O jovem Anthony voltava para casa com o pai, após fazer uma prova em Campo Mourão (PR), quando o veículo em que estavam foi atingido por outro, conduzido por Maria do Carmo Carneiro. Ela dirigia em alta velocidade, estava com a carteira de habilitação suspensa e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Nos anos 1990, Maria do Carmo já havia se envolvido em um acidente semelhante, ao colidir com outro carro. Na ocasião, sua mãe e um ocupante do outro veículo morreram.



