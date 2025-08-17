Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de manipular assinaturas do testamento do apresentador

O Domingo Espetacular deste final de semana (17) apresenta um novo capítulo envolvendo a herança do jornalista Cid Moreira. Uma perícia, contratada pelos filhos do apresentador, aponta que as assinaturas do testamento são falsas. Os filhos acusam a madrasta de manipular o patrimônio milionário do jornalista. Essa disputa começou anos antes da morte de Cid. Agora, o advogado dos filhos vai anexar o laudo do perito aos autos e aguardar o pronunciamento da Justiça.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!