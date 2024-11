Guilherme Boulos e Ricardo Nunes se enfrentam em debate da RECORD com o Grupo Estado

A RECORD realizou, neste sábado (19), em parceria com o Grupo Estado, o debate entre os dois candidatos que disputam a Prefeitura da maior cidade do país. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se enfrentaram em confronto direto e responderam perguntas elaboradas pelos jornalistas dos dois veículos de comunicação. Foram pouco mais de duas horas de debate. Nunes e Boulos trocaram algumas acusações, mas, acima de tudo, apresentaram as propostas do que pretendem fazer se forem eleitos para a Prefeitura de São Paulo.