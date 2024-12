Homem inocente cumpre três anos de prisão injustamente por suposto roubo a banco

O caso do homem condenado por liderar uma quadrilha de roubo a bancos teve uma reviravolta. A história de Gerardo Rodrigues foi contada no Domingo Espetacular. Durante anos, a família reuniu documentos e digitais para provar que ele estava longe da cena do crime. Essa semana, o eletricista foi solto e reencontrou a mulher e os filhos. Por que no Brasil tantas pessoas inocentes são colocadas atrás da grades? Veja na reportagem.