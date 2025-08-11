Logo R7.com
Domingo Espetacular

Homem participa de corrida usando chinelos e viraliza nas redes sociais

Isaque participou da prova de chinelo e alcoolizado e, mesmo assim, conseguiu ganhar uma medalha

Domingo Espetacular|Do R7

No norte do país, um brasileiro está vivendo uma história inspiradora. Isaque vivia nas ruas e participou de uma corrida de chinelo e alcoolizado. E mesmo assim, conseguiu ganhar uma medalha. Depois disso, a vida dele mudou. Isaque deixou de beber e encontrou apoio para se tornar um atleta completo.

