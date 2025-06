Jogador Pedro Severino dribla a morte e volta para casa após meses internado em estado grave

Depois de quase ser dado como morto e passar três meses internado em estado grave, o jogador de futebol Pedro Severino teve alta do hospital e voltou para casa. Apesar de parecer muito tempo, para os médicos, foi uma recuperação relâmpago. O jogador, de apenas 19 anos, tinha acabado de assinar contrato com o Bragantino, no interior de São Paulo, quando sofreu um acidente. O Domingo Espetacular foi até o interior paulista, refez os passos da recuperação do atleta e conversou com aqueles que fizeram dela, uma missão de vida.



