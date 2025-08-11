Logo R7.com
Jogos eletrônicos deixam pais em alerta; entenda os riscos

Pais denunciam o risco de contato com adultos, sem que as crianças saibam

Domingo Espetacular|Do R7

Os jogos e plataformas que permitem a interação de vários jogadores ao mesmo tempo, conquistam crianças e adolescentes no Brasil e em todo o mundo. Alguns parecem inocentes, mas podem esconder um submundo perverso. É o caso da "Roblox". Pais denunciam que esse jogo apresenta questões impróprias para crianças, com risco de contato com adultos, sem que elas saibam.

