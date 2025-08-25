Jovens envolvidas em briga com tesouradas na escola são vítimas de cancelamento na internet

As jovens envolvidas numa briga na escola - e que terminou em tesouradas - se tornaram agora vítimas de cancelamento na internet. O vídeo, exibido na última edição do Domingo Espetacular, mostra parte da agressão, que aconteceu numa escola estadual da zona leste de São Paulo. Para a polícia, a jovem de 18 anos disse que naquele dia tinha sido novamente ameaçada pela outra aluna. E que por isso, puxou o cabelo da menina e as duas começaram a briga corporal. Para se defender das agressões que estava recebendo, rendida no chão, ela pegou uma tesoura e deu golpes na colega. Essa semana, diante da repercussão, o advogado que representa a jovem afirma que, antes desse episódio, a adolescente que levou as tesouradas praticava "agressões de natureza física e psicológica" contra a jovem, o chamado "bullying". Sobre a briga em questão, alega que a jovem estava "em desvantagem", levou "mais de 20 socos consecutivos" e, por isso, agiu em "legítima defesa" ao pegar a tesoura. E conclui dizendo que "episódios de violência escolar devem ser prevenidos e devidamente responsabilizados". Ao longo da semana, as duas meninas teriam recebido ameaças e comentários de ódio em suas redes sociais. O caso traz à tona a situação preocupante sobre a violência crescente nas escolas brasileiras.



