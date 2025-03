Ligações telefônicas aumentam mistério em torno da morte de Gene Hackman e da mulher dele

Aumenta o mistério em torno das mortes do ator Gene Hackman e da mulher dele. A polícia americana encontrou o casal sem vida dentro da mansão, no dia 26 de fevereiro. Os dois viviam juntos havia trinta anos. A investigação aponta que o astro de Hollywood morreu uma semana depois da companheira. Mas ligações identificadas no celular dela sugerem que a data de morte da esposa estaria errada. Uma indefinição que pode alterar o destino de uma herança milionária.



