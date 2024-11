Lula sofre queda no banheiro e leva três pontos na parte de trás da cabeça

O presidente Lula sofreu um acidente doméstico e teve um corte na cabeça. Após o incidente, em Brasília, a viagem à Rússia para a cúpula do BRICS foi cancelada por recomendação médica. No sábado (19), o presidente caiu no banheiro da residência oficial, o Palácio da Alvorada, bateu e cortou a parte de trás da cabeça. Ele foi levado para o hospital Sírio-Libanês e levou três pontos. Segundo os médicos, o caso não é considerado grave. De acordo com o boletim médico, após a avaliação, a equipe orientou que o presidente evite viagem aérea de longa distância, mas o liberou para demais atividades.