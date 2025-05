Neste domingo (1º), Roberto Cabrini fica frente a frente com Maicol, apontado como o assassino da jovem Vitória. Ele conta pela primeira vez qual é sua versão do crime. Domingo Espetacular começa às 20h30, na tela da RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!