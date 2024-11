Mais de 760 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica em São Paulo

Mais de 760 mil imóveis em São Paulo e na região metropolitana estão sem energia elétrica há 48 horas depois que um temporal atingiu o estado na noite de sexta-feira (11), com os ventos chegaram a 108 quilômetros por hora. De acordo com a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, mais da metade dos estabelecimentos comerciais da região metropolitana estão fechados por causa da falta de energia elétrica.