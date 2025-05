Marido e sogra são suspeitos de envenenamento de professora

Um médico e a mãe dele são os principais suspeitos da morte de uma professora de pilates, de 37 anos, no interior de São Paulo. Um laudo toxicológico revelou que Larissa Rodrigues foi envenenada com chumbinho, um veneno proibido no Brasil. O marido e a sogra de Larissa teriam planejado o envenenamento gradual da professora. Larissa estava casada com o médico desde 2014.



