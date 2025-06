Marisa Orth celebra nova fase como jurada do Love & Dance, reality da RECORD

Em entrevista exclusiva com a atriz Marisa Orth, o Domingo Espetacular falou sobre fase da artista como jurada do novo reality da RECORD, o Love & Dance, que estreia no próximo domingo (08). Com 40 anos de carreira, Marisa contou ainda sobre a vida pessoal e relembrou personagens marcantes na televisão brasileira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!