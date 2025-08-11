Matogrosso & Mathias celebram 50 anos de história em show grandioso em SP

O Domingo Espetacular acompanhou os bastidores de um show histórico de um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro: a festa de 50 anos de Matogrosso & Mathias. Quatro mil pessoas lotaram uma casa de shows, em São Paulo. A atual formação da dupla está junta há 16 anos. O nome verdadeiro de Mathias é Ricardo Belchior, e ele é afilhado do primeiro Mathias, que se aposentou depois de 30 anos de carreira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!