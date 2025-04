Médico encoraja pacientes mirins e transforma crianças em super-heróis

Em Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira, um médico teve uma ideia inusitada para ajudar a diminuir o medo das crianças antes de cirurgias. Leandro Guimarães resolveu vestir a criançada com fantasias dos super-heróis favoritos delas. A ideia rendeu ao médico um prêmio internacional. Doutor Leandro foi um dos vencedores do Wembrace Awards 2025, prêmio que reconhece iniciativas de inclusão e inovação na saúde em diferentes partes no mundo.



