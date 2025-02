Moradores vivem drama em meio a enchentes no Jardim Pantanal, na zona leste de SP

A região metropolitana de São Paulo foi atingida nos últimos dias por novos temporais. As tempestades, comuns no período de verão, neste ano estão mais rigorosas. Mais uma vez, o Jardim Pantanal, na zona leste da capital, ficou inundada. Uma região que há mais de quatro décadas sofre com o poder devastador das chuvas. Para os moradores, é mais um capítulo de uma história já conhecida: a água invade ruas, casas e comércios e traz com ela destruição e prejuízo para todos.