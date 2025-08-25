Morre aos 93 anos o cartunista “Jaguar”, um dos fundadores do jornal O Pasquim

Morreu neste domingo (24), aos 93 anos, Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe – mais conhecido como “Jaguar”. O cartunista estava internado com pneumonia em um hospital no Rio de Janeiro. Jaguar ficou famoso por charges recheadas de críticas sociais. Ele foi um dos fundadores do "Pasquim", um jornal que usou o humor por duas décadas para criticar o regime militar. O ratinho "Sig" foi um de seus personagens mais famosos.



