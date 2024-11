As mortes de pedestres em atropelamentos dispararam em 2024 no estado de São Paulo. De janeiro a setembro, a média é de quatro vítimas por dia. No total, 1.068 pessoas perderam a vida no asfalto ou nas calçadas, 18% a mais do que no mesmo período do ano passado. Por trás dos números, há um sentimento de tragédia para centenas de famílias.