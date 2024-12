Mulas do tráfico: veja como agem os jovens que tentam levar cocaína para a Europa

Os bastidores de uma viagem arriscada a serviço do tráfico internacional de drogas. O Domingo Espetacular revela como agem as quadrilhas que contratam jovens para levar cocaína até a Europa. Os registros que você vai ver agora foram encontrados no celular de uma jovem que tentava embarcar para Paris. As mulas são treinadas para não chamar a atenção das autoridades e aprendem até a engolir as cápsulas com a droga.