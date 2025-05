Mulher afirma ser filha de Amado Batista e busca comprovar paternidade na Justiça

Um dos cantores mais famosos do Brasil está no centro de uma polêmica envolvendo o reconhecimento de paternidade. Uma moradora de Santa Catarina afirma ser filha de Amado Batista e tenta provar isso na Justiça para viabilizar um mapeamento genético que pode salvar a vida de sua filha, uma adolescente com mutações genéticas graves. Amado já realizou um teste de DNA, que teve resultado negativo. No entanto, a mulher contesta o exame e aponta irregularidades em sua realização. A Justiça autorizou a realização de um novo teste de paternidade.



