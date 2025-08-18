Mulher ganha urso gigante e reação viraliza nas redes sociais

Denise, moradora do Rio Grande do Sul, viu sua história ganhar destaque nas redes sociais após ganhar um enorme bicho de pelúcia em uma máquina de cortar o fio. Durante a recuperação de seu pai, que passou por uma cirurgia na perna, ela decidiu tentar a sorte várias vezes até finalmente conseguir o prêmio. O brinquedo fez sucesso não apenas pelo tamanho, mas pela alegria que trouxe à família, especialmente à filha, que coleciona animais de pelúcia. A reação espontânea e feliz de Denise ao conquistar o brinquedo cativou internautas. Veja na reportagem!



