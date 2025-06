Mulher grávida de 8 meses morre em queda de balão no interior de São Paulo

Um balão caiu em uma área rural em Capela do Alto, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, 35 pessoas estavam a bordo e quatro foram lançadas para fora quando o balão se chocou duas vezes com o solo, ao tentar pousar. Uma mulher grávida de 8 meses e dez pessoas ficaram feridas. A Confederação Brasileira de Balonismo informou que o balão não tinha documentos, que a empresa responsável pelo voo já havia sido fechada pela prefeitura, e que estaria funcionando clandestinamente. O piloto foi preso em flagrante e indiciado por homicídio culposo.



