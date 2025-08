Netanyahu pede envio de alimentos e remédios aos reféns do Hamas na Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu que a Cruz Vermelha ajude a levar alimentos e remédios aos reféns que estão em cativeiro na Faixa de Gaza. A solicitação vem depois que terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica divulgaram vídeos de sequestrados desnutridos e em condições desumanas. Nas imagens, Evyatar David, aparece em situação precária, desnutrido, em um túnel dos terroristas do Hamas, em Gaza.



