Nova temporada do Power Couple estreia com grande elenco e muitas novidades

Na próxima terça (29) tem estreia na tela da RECORD. É a nova edição do Power Couple Brasil. O reality show, que reúne casais para uma disputa milionária, contará com 14 duplas, o maior número de participantes até agora. Cada prova promete exigir muito dos convidados. A nova temporada chega com uma novidade: um casal também na apresentação. Rafa Brites e Felipe Andreoli vão estar à frente de um dos realities mais queridos do Brasil.



