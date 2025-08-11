Nove vítimas de acidente entre ônibus e carreta em Mato Grosso recebem alta

Tiveram alta nesse domingo (10), nove vítimas do acidente entre um ônibus interestadual e uma carreta, no interior do Mato Grosso. Nesse Dia dos Pais, o apresentador Fausto Silva recebeu a visita dos três filhos, no hospital onde está internado desde 21 de maio, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico divulgado, o apresentador de 75 anos, teve "uma infecção bacteriana aguda com sepse".



