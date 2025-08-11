Logo R7.com
Observação de baleias atrai turistas na costa brasileira

O desafio é proporcionar a observação de baleias com segurança para os animais e para os visitantes

Domingo Espetacular|Do R7

A cada ano que passa, as baleias demonstram que gostam da costa brasileira. E a presença delas já mexe com o turismo e com a economia das cidades próximas. É o que acontece em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O desafio é proporcionar a observação de baleias com segurança para os animais e para os visitantes.

