Observação de baleias atrai turistas na costa brasileira

A cada ano que passa, as baleias demonstram que gostam da costa brasileira. E a presença delas já mexe com o turismo e com a economia das cidades próximas. É o que acontece em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O desafio é proporcionar a observação de baleias com segurança para os animais e para os visitantes.



