Pacientes acusam uma dentista de cometer erros durante a realização do procedimento de peeling. Após a aplicação, mulheres que contrataram a profissional tiveram queimaduras e cicatrizes graves no rosto. O Domingo Espetacular falou com a dentista em entrevista exclusiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!